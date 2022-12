Ίρβινγκ: «Κάνοντας μικρά πράγματα έρχονται οι νίκες» (video)

Ο γκαρντ των Μπρούκλιν Νετς μίλησε για το πολύ καλό σερί που έχουν στο ΝΒΑ, όντας μία από τις πιο “καυτές” ομάδες της λίγκας και επεσήμανε πως δε σκοπεύουν να… αφήσουν το πόδι από το γκάζι.

Η ομάδα του Ζακ Βον πρόθεσε ακόμη μία νίκη, επικρατώντας των Μιλγουόκι Μπακς (118-100), με τον Κάιρι Ίρβινγκ να ξεκινάει “κρύος” (1/9 σουτ εντός πεδιάς), όμως να τελειώνει το παιχνίδι με 18 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Νομίζω ότι απλά έχουμε οργανωθεί με ένα συνεπές πλάνο αυτή τη στιγμή. Τα παιδιά κάνουν ό,τι “ζητάει” ο ρόλος τους σε υψηλό είπεδο. Δεν έχει σημασία ποιος είναι στο παρκέ, αυτή είναι η ομάδα μας! Το διασκεδάζουμε και παίζουμε καλό μπάσκετ, κάνοντας μικρά πράγματα και έρχονται οι νίκες. Δεν θέλουμε να βγάλουμε το πόδι μας… από το γκάζι».//

Kyrie Irving: "We don't want to take our foot off the gas pedal." pic.twitter.com/cK8jec75N7

