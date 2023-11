Ίρβινγκ και Ντόντσιτς “καθάρισαν” τους Λέικερς

Oι Μάβερικς επικράτησαν με 104-101 των Λέικερς μέσα στο Λος Άντζελες, με τους “Λιμνάνθρωπους” να φτάνουν κοντά σε μία σπουδαία ανατροπή, αλλά με τρίποντο στο φινάλε ο Καϊρί Ίρβινγκ “πλήγωσε” τον παλιόφιλο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ματσάρα έγινε στο Λος Άντζελες ανάμεσα σε Λέικερς και Μάβερικς, με το Ντάλας να λυγίζει στο τέλος τους “λιμνάνθρωπους” και να παίρνει τη νίκη με 104-101.

Οι Μάβερικς είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού, μπήκαν στο τελευταίο δωδεκάλεπτο στο +20, αλλά με κύριο εκφραστή τον ΛεΜπρόν Τζέιμς οι Λέικερς έφτασαν πολύ κοντά σε μία σπουδαία ανατροπή, αλλά το σουτ του “Βασιλιά” στο τέλος δεν βρήκε στόχο για να στείλει το ματς στην παράταση.

MAVS SURVIVE.

The Lakers stormed back from 20 down to take a late lead but the clutch Kyrie 3 put the Mavs back on top with 20 seconds left. https://t.co/mI1CfRhZ2J pic.twitter.com/ICAJW1R6YF

— NBA (@NBA) November 23, 2023