Ίρβινγκ: «Δεν πρόκειται να σταματήσω στα 38»

Ο 30χρονος πλέι μέικερ σε ανάρτηση που έκανε στο Twitter, αποκάλυψε πως δεν θα σταματήσει νωρίς το μπάσκετ, ενώ δήλωσε πως θέλει να αγωνιστεί σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.

Ο σούπερ σταρ των Νετς, ο οποίος διανύει τα καλύτερα του χρόνια στο άθλημα, δεν πρόκειται να σταματήσει πριν τα 38 του χρόνια όπως αποκάλυψε, ενώ δεν έκρυψε τη “δίψα” του να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και να αγωνιστεί σε πολλές και διάφορετικές Λίγκες. Στην δημοσίευση του τόνισε ότι θέλει να διδάξει σε νέα παιδιά αυτά που δίδαξαν σε εκείνον.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε: “Δεν χρειάζονται ποτέ ώθηση. Διανύω την 12η χρονιά στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου και γίνομαι όλο και καλύτερος. Στα 38 μου θα έχω χρόνο για να σκεφτώ πραγματικά τι έκανα, όμως μέχρι τότε θα συνεχίσω να απολαμβάνω κάθε στιγμή. Και όχι, δεν πρόκειται να σταματήσω στα 38, θα παίζω σε λίγες σε όλο τον κόσμο και θα διδάσκω σε νεαρά παιδιά αυτά που με δίδαξαν εμένα”.

Δείτε την ανάρτηση του:

I don’t ever have to Gas myself up. I am going on my 12th year in the best league in the world and I am only getting better. When I am 38 years old and have time to reflect on my career truly, I will do so, but until then, I am enjoying every moment. ♾A11Even

