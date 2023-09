Ιγκουοντάλα: «Αν ο Μπρουκς δεν είχε… τρέλα, δεν θα έπαιζε στο ΝΒΑ» (video)

Ο έμπειρος φόργουορντ σε συνέντευξη που παραχώρησε, μίλησε για τον Καναδό αστέρα και τον χαρακτήρα του, ο οποίος του… επιτρέπει, όπως δήλωσε, να αγωνίζεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Ο Ντίλον Μπρουκς έχει έρθει πολλές φορές στο προσκήνιο του ΝΒΑ, όχι όμως για… θετικούς λόγους, καθώς ο χαρακτήρας του προκαλεί αρκετές έντονες αντιδράσεις με άλλους παίκτες της Λίγκα.

Ένας έμπειρος φόργουορντ του κορυφαίου πρωταθλήματος, ο Αντρέ Ιγκουοντάλα, σε podcast που φιλοξενήθηκε μίλησε για τον αστέρα του Καναδά και των Χιούστον Ρόκετς πλέον, τονίζοντας πως άμα δεν είχε… τρέλα, δεν θα κατάφερνε να αγωνιστεί στο ΝΒΑ.

Υπενθυμίζεται πως ο Μπρουκς είχε… κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων με την διαμάχη που είχε με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στα περσινά πλέι οφ, το οποίο σχολίασε και ο πρώην αστέρας των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.//Γ.

“There’s certain guys in the NBA that wouldn’t be in the NBA if they didn’t have that crazy mentality… If Dillon Brooks wasn’t crazy, he wouldn’t be in the NBA.”

– Andre Iguodala

