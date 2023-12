Ιδιοκτήτης Πίστονς: «Οι παίκτες κάνουν πολλά για τη κοινωνία»

Ο Toμ Γκορς αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα περί πώλησης της ομάδας με δεδομένη την εικόνα της τα τελευταία χρόνια, καθώς οι φίλοι του franchise έχουν απογοητευτεί από τις συνεχόμενες ήττες.

Ο ιδιοκτήτης των Ντιτρόιτ Πίστονς Τομ Γκρος μίλησε για την εικόνα της ομάδας του, καθώς τα τελευταία χρόνια δεν έχει καταφέρει να πρωταγωνιστήσει με δεδομένη την επιλογή του Κεντ Κάνιγχαμ, αλλά και τις συνεχόμενες ανταλλαγές για να βελτιωθεί το ρόστερ. Αρκετοί φίλοι της ομάδας δεν θέλουν να συνεχιστεί αυτό, απαιτώντας από τον ίδιο να πουληθεί η ομάδα για να έχει άλλη αγωνιστική εικόνα. Ο ίδιος δήλωσε πως οι παίκτες και ο οργανισμός κάνουν τα πάντα για να βελτιώσουν όχι μόνο την εικόνα τους, αλλά και την κοινωνία του Ντιτρόιτ.

Οι δηλώσεις του Τομ Γκρος:

«Μπορούν να λένε ότι θέλουν, αλλά είναι γελοίο. Εκτός από τις νίκες, και θα έπρεπε να κερδίσουμε περισσότερα ματς, κάνουν πολλά για την κοινωνία. Οι παίκτες, ο οργανισμός. Κάνουμε πολλά πράγματα για την κοινωνία».

Pistons owner Tom Gores on fans chanting “Sell the team!” 🗣️

“They can say what they want, but that’s ridiculous. Other than winning — and we should win more games — we do a lot in the community. Players, the organization, we do a lot in the community.”

(via @JLEdwardsIII,… pic.twitter.com/uYa58JKfUJ

