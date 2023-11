Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε το 20ο σερί “sold out”

Οι φίλαθλοι της ομάδας του Κάουνας συνεχίζουν να δείχνουν την αγάπη τους για το σύνολο του κόουτς Μακσβίτις, καθώς θα γεμίσουν για 20η διαδοχική φορά τη “Zalgirio Arena”.

Η Λιθουανία ζει για το μπάσκετ και το δείχνει συνέχεια, με τους φίλους της Ζαλγκίρις Κάουνας να αποτελούν την απόδειξη. Η ατμόσφαιρα σε κάθε ματς στη “Zalgirio Arena” είναι εντυπωσιακή και τα ρεκόρ προσέλευσης διαδέχονται το ένα το άλλο κάθε αγωνιστική.

Αυτή τη φορά, η ομάδα του Κάουνας ανακοίνωσε το 20ο διαδοχικό της “sold out”, όσον αφορά το αποψινό παιχνίδι (02/11, 20:00) κόντρα στη Βιλερμπάν για την 6η αγωνιστική της Euroleague.//Γ.

20th 𝗦𝗢𝗟𝗗-𝗢𝗨𝗧 in a row! Thank you for your support, green-and-whites! 💚 pic.twitter.com/6u4KqFeOCi

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 2, 2023