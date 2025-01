Με αφηγητή τον Τζούλιους Έρβινγκ η ομάδα του Μπρούκλιν τίμησε τον Κάρτερ, αποσύροντας την φανέλα με την οποία αγωνίστηκε για πέντε χρόνια.

Ο Βινς Κάρτερ με τους Νετς αγωνίστηκε σε 374 ματς, σκοράραοντας 23,8 πόντους κατά μέσο όρο, γράφοντας χρυσές σελίδες στην ιστορία του συλλόγου.

