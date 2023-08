Η Γουίλσον έγραψε ιστορία…

Η 27χρονη Αμερικανίδα φόργουορντ ισοφάρισε το ρεκόρ του WNBA σε ένα παιχνίδι, πετυχαίνοντας 53 πόντους και οδηγώντας την ομάδα της στη νίκη.

Τη νίκη με 112-100 πανηγύρισαν οι Λας Βέγκας Έισες κόντρα στους Ατλάντα Ντριμ, ωστόσο τα βλέμματα τράβηξε η εξαιρετική Εΐζα Γουίλσον, η οποία έγραψε ιστορία στο “μαγικό” κόσμο του WNBA.

Συγκεκριμένα, η 27χρονη Αμερικανίδα φόργουορντ ισοφάρισε το ρεκόρ του WNBA σε ένα παιχνίδι με 53 πόντους και έγινε μόλις η τρίτη παίκτρια στην ιστορία της Λίγκας, που σημειώνει τουλάχιστον 50 πόντους σε έναν αγώνα μετά τις Λιζ Κάμπατζ (53, 2018) και Ρικούνα Γουίλιαμς (51, 2013).

Παράλληλα, η Γουίλσον τελείωσε το ματς, μαζεύοντας 7 ριμπάουντ και μοιράζοντας τέσσερις τάπες, μετρώντας 16/23 σουτ και 20/21 βολές. Η δύο φορές MVP του WNBA ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ της που ήταν 40 πόντοι.//Γ.

#TopTier people do top tier things‼️

For the first time since 2018, a 50-PT single-game performance has been dropped in the WNBA

August 22nd 2023 goes down in history for #22 as @_ajawilson22 put up a career-high 53 PTS & tied the WNBA single game scoring record 🫡 pic.twitter.com/93rosVOIio

— WNBA (@WNBA) August 23, 2023