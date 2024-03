Η… εμπειρία του ΟΑΚΑ (video)

Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, τα εντός έδρας ματς των “πρασίνων” προσφέρουν στους φιλάθλους ποικιλία δραστηριοτήτων, κατά την παραμονή τους στο γήπεδο.

Αυτές τις δραστηριότητες και τις εμπειρίες που αποκομίζουν μικροί και μεγάλοι φίλοι της ομάδας θέλησε να μοιραστεί η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανάρτησή της στα social media.

Άλλωστε, το να είναι το γήπεδο και ο αγώνας της ομάδας μια μέρα διασκέδασης είναι το κύριο μέλημα των “πράσινων”, έτσι όπως έχει αναδείξει πολλές φορές ο μεγαλομέτοχος Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

𝐏𝐎𝐕: 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐀𝐊𝐀 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 🤩

Focusing on what a fan could enjoy for a well-spent and super-green gameday at home 💚🙌🏼#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/ayyfN3VazB

— Panathinaikos BC (@paobcgr) March 24, 2024