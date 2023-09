Η έλευση του ΜακΓκί… διώχνει δύο ψηλούς από το Σακραμέντο

Η προσθήκη του έμπειρου σέντερ στους Κινγκς έφερε την απόφαση της ομάδας να αποδεσμεύσει δυο ακόμη ψηλούς ενόψει της νέας σεζόν στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ.

Ο Τζαβέιλ ΜακΓκί δεν πραγματοποίησε ιδανική σεζόν με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς και ο οργανισμός τον αποδέσμευσε με τη συνεργασία των δυο πλευρών να φτάνει πρόωρα στο τέλος της, όμως οι Σακραμέντο Κιγνκς κινήθηκαν άμεσα για την απόκτησή του.

Όπως αναφέρει όμως ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN, η έλευση του έμπειρου σέντερ στο Σακραμέντο, φέρνει και την αποχώρηση δυο σέντερ. Ο λόγος για τους Νέρλενς Νόελ και Νεεμάιας Κουέτα, οι οποίοι είχαν υπογράψει μερικώς εγγυημένο συμβόλαιο ενός έτους.

Ο ΜακΓκί, στα 35 του χρόνια μετράει τρεις κατακτήσεις του πρωταθλήματος του ΝΒΑ με Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς το 2017 και το 2018, αλλά και με τους Λος Άντζελες Λέικερς στη “φούσκα” του 2020 και πλέον θα ενσωματώσει τους Κινγκς.

Η τριάδα πλέον των σέντερ στην ομάδα του Σακραμέντο θα αποτελείται από τους Ντομάντας Σαμπόνις και Άλεξ Λεν και θα βοηθήσουν την υπόλοιπη front-line της ομάδας, όπου βρίσκεται φυσικά και ο Σάσα Βεζένκοφ.//Γ.

ESPN Sources: After signing JaVale McGee to a free agent deal, the Sacramento Kings are waiving centers Nerlens Noel and Neemias Queta to give them a chance to play elsewhere. Both signed partially guaranteed one-year deals with Kings this summer.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 12, 2023