Η έκπληξη του αρχηγού της Ιορδανίας στον rookie

Ο Ζαΐντ Αμπάς ξάφνιασε τον Αχμάντ Χαμουρί και μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες της Ιορδανίας τον… αφόπλισαν και τον κούρεψαν γουλί!

Σε μία πρωτότυπη πλάκα προχώρησε η ομάδα της Ιορδανίας, με μπροστάρη τον αρχηγό της, Ζαΐντ Αμπάς. Το σύνολο του αντιπροσωπευτικού της συγκροτήματος αιφνιδίασε τον 19χρονο γκαρντ της, Αχμάντ Χαμουρί, παίρνοντάς τον αγκαλιά και κρατώντας τον μέχρι ο Αμπάς να… του ξυρίσει το κεφάλι.

Η κίνηση αυτή πλαισιώθηκε από άκρως χιουμοριστικό κλίμα, με τον ίδιο να γελάει αλλά και την υπόλοιπη ομάδα.//ΓΚ

First World Cup for the young gun, last rookie hazing for the vet 😅 #FIBAWC x #WinForJordan 🇯🇴 pic.twitter.com/NhJw7ycMDt

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 24, 2023