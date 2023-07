Η αινιγματική ανάρτηση ΜακΚίσικ με άρωμα… Σλούκα

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ του Ολυμπιακού έκανε μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, μέσω της οποίας φέρεται να… πέταξε το καρφάκι του για τον διεθνή Έλληνα γκαρντ.

«Ποτέ μην γυρνάς την πλάτη σου στην οικογένειά σου, ακόμα κι αν το κάνει εκείνη» έγραψε ο Σακιέλ ΜακΚίσικ. Ο 32χρονος ίσως απευθύνεται στον Κώστα Σλούκα και τη χθεσινή (08/07) ανακοίνωση της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό. Βέβαια, δεν διευκρινίζει κάτι τέτοιο, ωστόσο το περιέχομενο μάλλον… μιλάει από μόνο του.//Α.

Η δημοσίευση:

Never turn your back on Family… Even when they do.. 🥷🏾

— Shaquielle McKissic (@ShaqInTheBox) July 9, 2023