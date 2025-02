Η Aftermovie του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του Κυπέλλου (video)

Μπορεί οι μέρες να περνούν από την ολοκλήρωση του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο, όμως ο Παναθηναϊκός δεν αφήνει τον θρίαμβο της κατάκτησης του τροπαίου να ξεχαστεί, δημοσιεύοντας την Aftermovie για όσα έγιναν την ημέρα του τελικού.

Το περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο προς όλους τους φιλάθλους της ομάδας μέσα από την εφαρμογή “CLUB 1908”.//ΑΦ

One journey. One mission. One trophy. 🏆



From day one in Crete to the moment we lifted the cup – experience it all in our Official OPAP Final 8 Aftermovie, exclusively on CLUB 1908! 🎬☘



Click here & watch now: https://t.co/tpMhBgnCio#WeTheGreens #paobcaktor… pic.twitter.com/7HYX24smas