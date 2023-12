«Η 15χρονη δεν συνεργάστηκε με την αστυνομία για την υπόθεση Γκίντεϊ»

Το φερόμενο ως θύμα του γκαρντ/φόργουορντ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ αναφέρεται πως δεν συνεργάστηκε με τις αρχές, τόσο εκείνη, όσο και η οικογένειά της.

Ο Τζος Γκίντεϊ εμπλέκεται σε δικαστική περιπέτεια, μιας και μία 15χρονη, η Λιβ Κουκ, δημοσίευσε φωτογραφίες μαζί του, οι οποίες προδίδουν πως οι δυο τους βρισκόντουσαν σε σχέση. Έτσι, ο 21χρονος βρέθηκε… σε μπελάδες, μιας και που κατηγορείτε για σχέση με ανήλικο άτομο.

Πιο συγκεκριμένα, η “TMZ” αναφέρει πως η αστυνομία προσπάθησε να επικοινωνήσει με την οικογένεια της νεαρής, αλλά και με την ίδια, χωρίς όμως να καταφέρει να συλλέξει κάποια πληροφορία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Κουκ και οι δικού της δεν ήθελαν να συμμετάσχουν στην υπόθεση κατηγορίας του Γκίντεϊ.//ΓΚ.

