H Euroleague… υποκλίθηκε στο ρεκόρ του Φαλ

Η διοργανώτρια αρχή ξεχώρισε την… μοναδική εμφάνιση του Γάλλου σέντερ των “ερυθρολεύκων” κόντρα στη Βιλερμπάν.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει από την έδρα της Βιλερμπάν με σχετική ευκολία, ωστόσο η Euroleague έβαλε στο επίκεντρό της την εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησε ο Μουσταφά Φαλ.

Ο Γάλλος σέντερ των Πειραιωτών μοίρασε 8 τάπες στο ματς με τη Βιλερμπάν και η επίδοση αυτή αποτελεί ρεκόρ τόσο στην ιστορία του Ολυμπιακού στη διοργάνωση, όσο και για τον ίδιο.//Γ.

Moustapha Fall has set a new @Olympiacos_BC and personal record for blocked shots in one game🚫

8 blocks in one game 🤯 pic.twitter.com/6UWcdfYSgM

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 26, 2023