Γράφει ιστορία ο Βασιλιάς…

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του κορυφαίου πρωταθλήματος του πλανήτη που φτάνει τους 39.000 πόντους στην καριέρα του.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πραγματοποίησαν επιβλητική εμφάνιση και… διέλυσαν τους Γιούτα Τζαζ με 131-99, σφραγίζοντας έτσι το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση του In-Season Tournament του NBA.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ολοκλήρωσε το ματς με 17 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ και έτσι έφτασε τους 39.012 πόντους μετά από 1.435 αγώνες στην καριέρα του στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ και ανέβηκε στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας.

Στη δεύτερη θέση του σχετικού πίνακα, βρίσκεται ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ με 38.387 πόντους ενώ τρίτος είναι ο Καρλ Μαλόουν με 36.928 πόντους αντίστοιχα.

Η πρώτη δεκάδα των σκόρερ στο ΝΒΑ:

1. Λεμπρόν Τζέιμς 39.012 πόντοι

2. Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ 38.387

3. Καρλ Μαλόουν 36.928

4. Κόμπι Μπράιαντ 33.643

5. Μάικλ Τζόρνταν 32.292

6. Ντιρκ Νοβίτσκι 31.560

7. Γουίλτ Τσάμπερλεϊν 31.419

8. Σακίλ Ο’Νιλ 28.596

9. Καρμέλο Άντονι 28.289

10. Μόουζες Μαλόουν 27.409//Γ.

LeBron James becomes the first player in NBA history to reach 39,000 points! pic.twitter.com/b6JeESJ6kA

— NBA (@NBA) November 22, 2023