Oυόριορς: Θα παραλάβουν τα δαχτυλίδια μπροστά στους Λέικερς

Οι πρωταθλητές του ΝΒΑ θα δουν την απονομή των δαχτυλιδιών τους να γίνεται μπροστά στην παρέα του Λεμπρόν Τζέιμς, στην πρεμιέρα της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η 18η Οκτωβρίου έχει οριστεί ως η “opening night” της σεζόν 2022-23 στον “μαγικό κόσμο”. Σύμφωνα με το “The Athletic”, οι Γκόλντεν Στέιτ Oυόριορς, θα παραλάβουν τα δαχτυλίδια για την κατάκτηση του τροπαίου απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς, των Λεμπρόν Τζέιμς, Άντονι Ντέιβις και Ράσελ Γουέστμπρουκ, κάνοντας αυτό το παιχνίδι το εναρκτήριο για την ερχόμενη σεζόν.

Το πλήρες πρόγραμμα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, με το μόνο παιχνίδι ακόμα που γνωρίζουμε να είναι το Λος Άντζελες Λέικερς – Ντάλας Μάβερικς, ανήμερα Χριστουγέννων.

Scheduled for the NBA’s 2022-23 opening night and ring ceremony on TNT: Lakers at Warriors, Oct. 18, sources tell @TheAthletic @Stadium.

