Γουόλ για Μιλάνο: «Από πού παίρνετε τις πληροφορίες σας;»

Ο 32χρονος Αμερικανός πρόσφατα ακούστηκε για το Μιλάνο, ως μία νέα μεταγραφική βόμβα στην Ευρώπη, αλλά ο ίδιος δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως πρόκειται για… fake news!

Το BasketNews είχε δημοσιεύσει πως ο Τζον Γουόλ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Αρμάνι Μιλάνο και αναμένεται να είναι το νέο μεταγραφικό “μπαμ” του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μετά τον Κέμπα Γουόκερ (Μονακό) και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (Παναθηναϊκός).

Ωστόσο, ο ίδιος ο πρώην παίκτης των Λος Άντζελες Κλίπερς, δήλωσε μέσω ενός “τιτιβίσματος” πως η είδηση δεν ισχύει, αναρωτώμενος από που την άντλησε ο κόσμος… //ΓΚ

Where Do Y’all Get Ur Info from? False News ‼️ https://t.co/cmvowYrWIy

— John Wall (@JohnWall) August 3, 2023