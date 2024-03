Γουόκαπ: Συνέπεια και σούσι…

Στο Κάουνας έκανε το ντεμπούτο του στην Euroleague και στην ίδια πόλη ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα, με την φανέλλα του Ολυμπιακού.

Ο Τόμας Γουόκαπ κράτησε την υπόσχεσή του και “κέρασε” σούσι από το αγαπημένο του κατάστημα στο Κάουνας, μετά την εξαιρετική δική του εμφάνιση και την νίκη του Ολυμπιακού με 95-76.

When you treat on and off the court like it’s your… birthday! 🥳🎂@twalkup23 kept his promise and after the game shouted sushi from his favourite restaurant in Kaunas! 🍣🍱

That’s why Captain wished him Happy B-Day. It was something like a reminder… 😂😀 pic.twitter.com/kfdSTUCnL0

