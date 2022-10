Γουίγκινς… τετραετίας στους “Πολεμιστές”

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους με τον Καναδό φόργουορντ για τα επόμενα τέσσερα έτη έναντι 109 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι πρωταθλητές κόσμου εξακολουθούν να “χτίζουν” το ρόστερ τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ και ανακοίνωσαν ακόμα μια σημαντική επέκταση, αυτή του Άντριου Γουίγκινς.

Συγκεκριμένα, οι “Πολεμιστές” ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους με τον Καναδό φόργουορντ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια έναντι 109 εκατομμυρίων δολαρίων, με τον Γουίγκινς να έχει player option στην τελευταία του σεζόν.

Το συμβόλαιο του ολοκληρωνόταν στο τέλος της φετινής σεζόν και ο οργανισμός του Γκόλντεντ Στέιτ θέλησε να πραγματοποιήσει μια πρόωρη επέκταση, καθώς ο Καναδός ήταν σημαντικό… γρανάζι στο ρόστερ του Στιβ Κερ, ενώ παράλληλα είχε επιλεχθεί και ως All Star στο μεγάλο γεγονός που διεξήχθη στο Κλίβελαντ.

Οι “Πολεμιστές” μάλιστα πρώτα ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους με τον Τζόρνταν Πουλ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια έναντι 140 εκατομμυρίων δολαρίων και στη συνέχεια αυτή του Γουίγκινς, ο οποίος την προηγούμενη σεζόν μέτρησε 17.2 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 1 κλέψιμο μέσο όρο με 39.3% στα τρίποντα σε 32 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο ανά ματς.

ESPN story with @kendra__andrews on Golden State’s Andrew Wiggins agreeing on a new four-year, $109M extension — with a player option: https://t.co/9POv4VK5L1

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 15, 2022