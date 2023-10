Γκέι και ΜακΓκρούντερ μένουν ελεύθεροι από τους Γουόριορς

Η pre-season του NBA ολοκληρώθηκε και η διάρκεια προετοιμασίας των ομάδων τους οδήγησε σε αποφάσεις διαμόρφωσης του ρόστερ τους, με τους Γκόλντεν Στέιτ να προχωρούν σε δύο αφαιρέσεις.

Ο Στιβ Κερ αποφάσισε πως ο Ρούντι Γκέι και ο Ρόντνεϊ ΜακΓκρούντερ δεν βοηθούν την ομάδα, όσο ο ίδιος, θα ήθελε και για αυτό τους άφησε ελεύθερους, με σκοπό να βρουν τον νέο σταθμό της καριέρας τους. Ο πρώτος αγωνίστηκε σε μόλις δύο από τις τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις των Γουόριορς στην προετοιμασία, μετρώντας 2 πόντους και 3.5 ριμπάουντ μέσο όρο, σε 7 λεπτά συμμετοχής. Από την άλλη, ο δεύτερος δεν έλαβε καθόλου χρόνο συμμετοχής.

Με την φυγή των δύο παικτών, οι “Πολεμιστές” έχουν πλέον 13 εγγυημένα συμβόλαιο στο δυναμικό τους, και τους απομένουν ακόμη δύο αν θέλουν να αγγίξουν το όριο. Επί πλέον, μπορούν να υπογράψουν μέχρι και τρία two-way συμβόλαια, σύμφωνα με τον κανονισμό του NBA.//ΓΚ

The Golden State Warriors are releasing Rudy Gay and Rodney McGruder, sources tell me and @anthonyVslater. This trims Warriors’ standard deals to 13 players, giving extra roster/financial flexibility, and they will add the 14th spot within first two weeks of season. pic.twitter.com/tWRPSrFpYH

