Γκαρνέτ: «Ο Πουλ θα είναι στους Top-5 σκόρερ, είναι ο νέος Χάρντεν»

Ο άλλοτε πρωταθλητής με τους Μπόστον Σέλτικς “βλέπει” τον παίκτη των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς να εκτελεί… 60 σουτ σε τουλάχιστον δύο ματς! Μάλιστα, θεωρεί πως ο 24χρονος γκαρντ θα είναι στην κορυφαία διοργάνωση του NBA.

Ο Κέβιν Γκαρνέτ είναι πεπεισμένος πως ο Τζόρνταν Πουλ θα είναι μέσα στους πέντε καλύτερους παίκτες στην κορυφαίας λίγκας του κόσμου, με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Μάλιστα, ο θρύλος με την φανέλα των “Κελτών” τον παρομοιάζει ακόμη και με τον… Τζέιμς Χάρντεν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο Τζόρνταν Πουλ είναι ο νέος Τζέιμς Χάρντεν. Θυμάστε όλοι όταν ο Τζέιμς Χάρντεν έφυγε από τους του Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και πήγε στο Χιούστον και δικαιώθηκε; Αυτό είναι το σόου του Τζόρνταν Πουλ. Βλέπω τον Τζόρνταν Πουλ να είναι στην κορυφαία πεντάδα σκόρερ της σεζόν. Και αν δεν σουτάρει 25 φορές, θα σοκαριστώ. Και αν δεν έχει περίπου δύο ματς με 60 σουτ φέτος, θα σοκαριστώ ξανά».//ΓΚ

Kevin Garnett on Jordan Poole in Washington:

“Jordan Poole is the new James Harden. Y’all remember when James Harden left OKC & he got to Houston & got right at it? This is the Jordan Poole show. I look for Jordan Poole to be top five in scoring this year. And if he don’t shoot… pic.twitter.com/8hGy3AWgut

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) October 12, 2023