Γιος διάσημου προπονητή NBA έγινε head coach στην G-League

Ο γιός του Στιβ Κερ, Νικ, είναι ο νέος προπονητής της θυγατρικής ομάδας των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, στην G-League.

Ο μεγαλύτερος γιος του προπονητή των GSW, Νικ Κερ, ανέλαβε την πρώτη του δουλειά ως head coach, στην άκρη του πάγκου των Σάντα Κρουζ Γουόριορς. Ο 31χρονος τεχνικός έχει περάσει από το προπονητικό επιτελείο των Σαν Αντόνιο Σπερς, δίπλα στον Γκρεγκ Πόποβιτς, ενώ την περασμένη τριετία ήταν υπεύθυνος για τα βίντεο και την αγωνιστική ανάπτυξη των παικτών στην ομάδα του πατέρα του. Το 2022 ήταν μέλος του προπονητικού επιτελείου των Γουόριορς, στο πιο πρόσφατο πρωτάθλημά τους.//ΓΚ

Nicholas Kerr has been named the new Head Coach of the Santa Cruz Warriors! #SeaDubs pic.twitter.com/uyV3ULE99t

— Santa Cruz Warriors (@GLeagueWarriors) August 9, 2023