Γίνεται ντοκιμαντέρ η “Redeem Team”

H σπουδαία Εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών που σάρωσε τα πάντα στο διάβα της προς την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008, θα αποκτήσει το δικό της mini series στη διάσημη πλατφόρμα ταινιών.

Με παραγωγούς τους Ντουέιν Γουέιντ και Λεμπρόν Τζέιμς, δυο από τα βασικά στελέχη της εκπληκτικής ομάδας μπάσκετ των Η.Π.Α, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο το 2008 στο Πεκίνο, θα γυριστεί το ντοκιμαντέρ γύρω από την προσπάθεια τους να φτάσουν ως το χρυσό.

Το mini series, που θα έχει και τον αείμνηστο Κόμπι Μπράαιντ θα κάνει πρεμιέρα στις 7 Οκτωβρίου.

Εκείνη η Αμερικανική ομάδα είχε ως προπονητή τον σπουδαίο Μάικ Σιζέφσκι και στην 12αδα της τους τον αρχηγό Κόμπι Μπράιαντ και τους Λεμπρόν Τζέιμς, Ντουέιν Γουέιντ, Τζέισον Κίντ, Κρις Πόλ, Ντουάιτ Χάουαρντ, Κάρλος Μπούζερ, Μάικλ Ρέντ, Κρις Μπος, Ντέρον Γουίλιαμς, Τάσιον Πρίνς και τον Καρμέλο Άντονι.

O παραγωγός Λεμπρόν Τζέιμς δεν έκρυψε την χαρά του:

Netflix and the International Olympic Committee have collaborated with executive producers @DwyaneWade and @KingJames for The Redeem Team, a new documentary about the US Olympic Men's Basketball Team’s quest for gold at the 2008 Olympic Games in Beijing!

Premieres October 7 pic.twitter.com/bXL52ecWY3

— Netflix (@netflix) August 19, 2022