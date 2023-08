Γεωργία: Η 12άδα του Ζούρου για το Mundobasket 2023

Μόλις εννέα μέρες μας χωρίζουν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 και η ομάδα του Έλληνα τεχνικού ανακοίνωσε την 12άδα της.

Το Mundobasket 2023 βρίσκεται προ των πυλών και η Εθνική Γεωργίας, την οποία προπονεί ο Ηλίας Ζούρος, γνωστοποίησε τους δώδεκα επίλεκτους παίκτες της για το τουρνουά.

Οι Τόρνικε Σενγκέλια (Μπολόνια Βίρτους), Σάντρο Μαμουκελασβίλι (Σαν Αντόνιο Σπερς) και Γκιόργκι Σερμαντίνι (Λενόβο Τενερίφη) δεν λείπουν από την αποστολή της ευρωπαϊκής χώρας. Η Γεωργία βρίσκεται στο 6ο γκρουπ, με την Σλοβενία, το Πράσινο Ακρωτήρι και την Βενεζουέλα.

Αναλυτικά η 12άδα της Γεωργίας:

Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι, Τζιντσαράτζε, Λικλικάτζε, Τσιντσάτζε, Σερμαντίνι, Σανάτζε, Τουρτζιλάτζε, Μπερισβίλι, Σενγκέλια, ΜακΦάντεν, Μπιτάτζε.//ΓΚ

Protagonists of history, as Georgia are set for their first #FIBAWC 🔥#WinForGeorgia 🇬🇪 pic.twitter.com/s0WEOP35Zq

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 16, 2023