Φουρνιέ για Ρόουζ: «Χωρίς αμφιβολία, ο πιο ταπεινός άνθρωπος στο NBA, μοναδικός»

Εβάν Φουρνιέ και Ντέρικ Ρόουζ υπήρξαν συμπαίκτες για δύο χρόνια στους Νιού Γιορκ Νικς και ο ερυθρόλευκος πλέον, με ανάρτησή του σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης θέλησε να ευχηθεί στον άλλοτε συμπαίκτη του.

«Χωρίς αμφιβολία ο πιο ταπεινός άνθρωπος που υπήρχε στο Πρωτάθλημα. Μοναδικός. Απόλαυσε την απόσυρσή σου αδερφέ» έγραψε στην ανάρτησή του ο Γάλλος.

Without a doubt the most humble man I’ve been around in the League.

One of one.

Enjoy retirement brother @drose