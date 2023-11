«Φίλε Χάρντεν, εσύ είσαι το πρόβλημα» (video)

Ο Μπράιν Νταμέρις, ρεπόρτερ των Ντάλας Μάβερικς, έβγαλε τον “Μούσια” στη “σέντρα” και τον έκρινε με τον δικό του τρόπο, στήνοντάς τον… στη γωνιά.

Στο “Bally Sports SW” ειπώθηκαν… πολλά πράγματα, με κεντρικό θέμα τον Τζέιμς Χάρντεν. Είτε λίγο, είτε πολύ, ο “Μούσιας” έχει τον ξεχωριστό του τρόπο να βρίσκεται στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας και ουκ ολίγες είναι οι φορές που δεν μιλάει τόσο με τις ικανότητές του στο παρκέ, όσο με αυτές… εκτός.

Ωστόσο, αυτή την φορά δεν έκανε κάτι που συζητήθηκε επί αυτού και μόνο αυτού, αφού ο Μπράιαν Νταμέρις, ρεπόρτερ της ομάδας των Λούκα Ντόντσιτς και Καϊρί Ίρβινγκ – άλλοτε συμπαίκτης του Τζέιμς Χάρντεν στους Μπρούκλιν Νετς, αναφέρθηκε συνολικά στην πορεία του 34χρονου. Πιο συγκεκριμένα, σχολίασε τις αποφάσεις και τα παράπονα του μπασκετμπολίστα, σε όποια ομάδα αγωνίστηκε, τα οποία οδήγησαν σε… αδιέξοδο!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπράιαν Νταμέρις:

«Τζέιμς, ελπίζω να κρατάς σημειώσεις. Κάθε βράδυ γονατίζω και προσεύχομαι για κάποιον να πιστέψει σε μένα, όπως πίστευε σε εσένα ο Ντάριλ Μόρεϊ. Ήθελες έναν συγκεκριμένο προπονητή, οι Χιούστον Ρόκετς έφεραν τον Μάικ Ντ’ Αντόνι. Ήθελες να παίξεις ένα συγκεκριμένο στιλ, το έπαιξαν. Ήθελες τον Ντουάιτ Χάουαρντ, τον έφεραν και τον ξεφορτώθηκαν όταν τον βαρέθηκες. Ήθελες τον Κρις Πολ, τον έφεραν και τον ξεφορτώθηκαν όταν τον βαρέθηκες. Έφεραν τον παλιό σου φίλο Ράσελ Γουέστμπρουκ. Ήθελες να βγαίνεις στο Βέγκας στα ρεπό σου; Το αγνόησαν. Ήθελες η ομάδα να μείνει εκεί για να μπορείς να βγεις το βράδυ, άλλαξαν το πρόγραμμα και δε λειτούργησε.

Μετά σκέφτηκες “βλέπω τα λαμπερά φώτα της Νέας Υόρκης. Θέλω να πάω εκεί. Μαζί με τον παλιό μου φίλο Κέβιν Ντουράντ. Θα λειτουργήσει, οι τρεις μεγάλοι”, και μετά από ένα χρόνο ήθελες πάλι να φύγεις. Πήγες στους Σίξερς και είχες έναν συμπαίκτη που πήρε το MVP (σ.σ. Τζοέλ Εμπίντ). Κέρδισε το MVP και τι είπες μετά; Είπες, “δε μου έδωσαν τα ηνία”. Είσαι ο πόιντ γκαρντ! Κρατούσες τα ηνία! Και τι έκανες όταν είχες τα ηνία;

Έβαλες 9 πόντους στο 7ο παιχνίδι κόντρα στη Βοστόνη, χάσατε προβάδισμα από το 3-2. Έτσι απέλυσαν τον προπονητή τους, τον οποίο θεωρούσες όχι αρκετά καλό. Χώρισες ξανά με τον τύπο που σε πίστεψε, είπες “τα λαμπερά φώτα του Λος Άντζελες! Εκεί θέλω να πάω! Ας δούμε αν αυτό λειτουργεί”. Άκου Τζέιμς, είχες ποτέ αυτούς τους φίλους που είχαν κακούς συγκάτοικους; Ξανά και ξανά παραπονιόντουσαν για τους κακούς τους συγκάτοικους: “αυτός ο τύπος είναι τρομερός”, “ο κακός συγκάτοικος εδώ”. Δε σκέφτηκαν όμως ποτέ να συνειδητοποιήσουν αρκετά ότι οι ίδιοι είναι ο κακός συγκάτοικος! Αυτοί είναι το πρόβλημα.

Φίλε Τζέιμς, εσύ είσαι το πρόβλημα! Εάν αυτό δε λειτουργήσει φέτος, σε αυτό το σύστημα, με αυτήν την ομάδα, τότε θα πας και θα δείξεις το δάχτυλο σε όλους τους άλλους και μετά θα επιστρέψεις στο σπίτι και θα αρχίσεις να ζητάς να πας σε άλλη ομάδα, και δε θα μείνει κανείς. Επειδή Τζέιμς, δεν είσαι το σύστημα, εσύ είσαι το πρόβλημα».//ΓΚ

Δείτε το video:

My message to James Harden:

“You’re not the system, you’re the problem” https://t.co/KREztuLv4y

— Brian Dameris (@bdameris) November 11, 2023