Φιγουράρει με… “triple-double” ο Ντόντσιτς απέναντι στους Μπλέιζερς

Με επίδοση βγαλμένη από… όνειρο οδήγησε ο Σλοβένος σταρ τους Ντάλας Μάβερικς στην εκτός έδρας νίκη επί των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, με τελικό σκορ 131-120.

Ο Λούκα Ντόντσιτς σημείωσε τριμπλ-νταμπλ εμφάνιση, αφού σκόραρε 40 πόντους, μάζεψε 12 ριμπάουντ και μοίρασε 10 ασίστ στην “Moda Center”, όπου οι Μάβερικς φιλοξενήθηκαν από τους Μπλέιζερς. Έτσι, οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν στην 4η θέση της Δυτικής Περιφέρειας, με ρεκόρ 16-9, ενώ οι γηπεδούχοι είναι στην 14η και προτελευταία, “τρέχοντας” με 6-18.

Μάλιστα, με αυτή την εμφάνισή του, ο Σλοβένος έγραψε ιστορία στα χρονικά της ομάδας του Ντάλας, μιας και είναι ο πρώτος παίκτης των “MAVS” που σκοράρει περισσότερους από 30 πόντους, σε δέκα συνεχόμενα παιχνίδια. Καλύτερος από την πλευρά των ηττημένων ήταν ο Ανφέρνι Σίμονς, ο οποίος πέτυχε 33 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 39-36, 63-77, 99-110, 120-131.//ΓΚ

.@luka7doncic now has 3️⃣0️⃣+ points in 10-straight games, the longest streak in Mavs history 🥵#MFFL pic.twitter.com/qQ3S20VSJA

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 17, 2023