Φερνάντες σε διαιτητές: «Να γίνετε καλύτεροι»

Ο προπονητής της εθνικής Καναδά, είχε έναν τετ-α-τετ με έναν εκ των διαιτητών στην αναμέτρηση με την Βραζιλία, στο οποίο ο head coach φρόντισε να τονίσει… το γενικό του παράπονο στο Mundobasket 2023.

Ο τεχνικός των Βορειοαμερικανών είδε την ομάδα του να χάνει από τους Βραζιλιάνους (69-65) και αυτή η ήττα συνοδεύτηκε από μερικά παράπονα προς τους διαιτητές, αφήνοντας ένα σχόλιο για την γενική τους εμφάνιση στην διοργάνωση.

«Έγινε φάουλ σε τρεις παίκτες, αλλά εμείς χρεωθήκαμε παράβαση. Δεν πρέπει να παραπονιόμαστε, έχεις δίκιο, ό,τι είπε ο παίκτης μου ήταν λάθος. Όμως, πρέπει να γίνετε καλύτεροι» ήταν τα λόγια του Τζόρντι Φερνάντεζ, ο οποίος άκουσε τον ref να του… ανταπαντά.

«Θα το εκλάβω όλο αυτό ως την τελευταία μας συζήτηση μετά και τις λέξεις που χρησιμοποίησες».

Here's a good example of 1) how to make a point to a ref, but 2) when you go too far. Team Canada's head coach is upset with 3 calls and discusses it with the ref at the end of the 3rd. But once he says "But you guys gotta do better" watch the ref reaction, and his response. pic.twitter.com/aae2Ck4kTY

— BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) September 2, 2023