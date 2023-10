Φαβορί για αντικαταστάτης του Πάρκερ ο Χέρμπερτ

Ο προπονητής της εθνικής Γερμανίας και πρόσφατος πρωταθλητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξετάζεται για πιθανή επιστροφή του στην Ευρωλίγκα ως head coach, αναφέρουν πηγές του BasketNews.

Ο γαλλικός σύλλογος έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα τη σεζόν 2023/24, μετρώντας ήδη τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια στην Euroleague, ενώ στο εγχώριο πρωτάθλημα βρίσκεται στην 8η θέση έπειτα από επτά αγωνιστικές. Κάπως έτσι, έχουν κυκλοφορήσει ήδη δημοσιεύματα για την αντικατάστασή του Τι Τζέι Πάρκερ, με το BasketNews να αναφέρει ότι ο Γκόρντον Χέρμπερτ είναι το πρώτο φαβορί για να πάρει τη θέση του.

Ο 64χρονος Καναδο-Φινλανδός προπονητής σημείωσε πρόσφατα αξιοσημείωτη επιτυχία με την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Υπό την καθοδήγησή του, τα “πάντσερ” εξασφάλισαν το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket του 2022 και το χρυσό μετάλλιο στο Mundobasket του 2023.

Το τελευταίο πέρασμα του Χέρμπερτ από την Euroleague χρονολογείται από το 2008, όταν ήταν τεχνικός στον Άρη. Επιπλέον, έχει προηγούμενη εμπειρία στην Euroleague από τη θητεία του στην Ορτέζ την περίοδο 2006-07 και στους Σκάιλαϊνερς Φρανκφούρτης την περίοδο 2001-02.//ΓΓ

ASVEL Villeurbanne consider Gordon Herbert as their top choice to replace TJ Parker as head coach, per @Urbodo 👀 pic.twitter.com/HafcwlOdHx

— BasketNews (@BasketNews_com) October 18, 2023