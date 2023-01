Εύκολες νίκες για Καβαλίερς και Χόρνετς

Το Κλίβελαντ επικράτησε εύκολα στην έδρα των Χιούστον Ρόκετς με 113-95, με τον Μόμπλι να πετυχαίνει double-double, τη στιγμή που το Σάρλοτ κέρδιζε πιο εύκολα, από το αναμενόμενο, τους Σικάγο Μπουλς με 111-96.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς πήραν μία ακόμη εύκολα νίκη, αυτή τη φορά στο Χιούστον. Βρίσκοντας απέναντί τους μία ομάδα που απλώς περιμένει το καλοκαίρι, το draft και τον Βικτόρ Γουεμπανιαμά, οι Καβαλίερς πέρασαν με 113-95, σε ένα ματς που έφτασαν να προηγούνται ακόμα και με 32 πόντους διαφορά.

Ο Ντάριους Γκάρλαντ με 26 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Ίβαν Μόμπλι να προσθέτει 21 πόντους και 10 ριμπάουντ, έχοντας όμως 6/17 σουτ. Για τους Ρόκετς, ο Τάρι Ίσον είχε 18 πόντους και 10 ριμπάουντ και οι Αλπερέν Σενγκούν, Τζαμπάρι Σμιθ και Κένιον Μάρτιν από 14 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-37, 48-74, 74-97, 95-113.

Χιούστον Ρόκετς: Σμιθ 14 (5 ριμπάουντ), Μάρτιν 14 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Σενγκούν 14 (7 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Κρίστοφερ 7, Γκριν 6 (2), Φερνάντο 4 (6 ριμπάουντ0, Ίσον 18 (11 ριμπάουντ), Μαριάνοβιτς 4, Μάθιους 1, Νιξ 3 (1), Ουάσινγκτον 10 (1/5 τρίποντα)

Κλίβελαντ Καβαλίερς: Μόμπλι 21 (6/17 σουτ, 10 ριμπάουντ), Οκόρο 5 (1), Άλεν 14 (10 ριμπάουντ), Γκάρλαντ 26 (5/8 τρίποντα, 9 ασίστ), ΛεΒέρτ 12 (2/6 τρίποντα, 5 ασίστ), Γουέιντ 15 (4/7 τρίποντα), Ντιακιτέ, Στίβενς 5 (1), Οσμάν 10 (1/6 τρίποντα), Ρούμπιο 5 (2/7 σουτ, 1 τρίποντο, 7 ασίστ), Νέτο

Οι Σάρλοτ Χόρνετς είχαν την επιστροφή του ΛαΜέλο Μπολ και αυτό ήταν το μόνο που χρειάζονταν για να βρουν ψυχολογία και να κερδίσουν με 111-96 τους Σικάγο Μπουλς των πολλών σκαμπανεβασμάτων, στηριζόμενοι σε ένα τρομερό επιμέρους σκορ 34-17 στην τέταρτη περίοδο.

Ο Τέρι Ροζίερ με 28 πόντους και ο Μέισον Πλάμλι με 21 πόντους και 12 ριμπάουντ ήταν οι κορυφαίοι των νικητών, με τον Γκόρντον Χέιγουορντ να προσθέτει 17 πόντους και τον Μπολ 15 πόντους, αλλά με 2/15 σουτ και 11 ριμπάουντ. Για τους Μπουλς, ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν είχε 28 πόντους και ο Ζακ ΛαΒίν 18 πόντους.

