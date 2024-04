Εύκολα με Ντόντσιτς οι Μάβερικς

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ ήταν για άλλη μια φορά εκπληκτικός και οδήγησε τους Ντάλας Μάβερικς στη νίκη με 109-95 κόντρα στους Ατλάντα Χοκς.

Οι Μάβερικς επικράτησαν εύκολα των Ατλάντα Χοκς με 109-95 στο Ντάλας, με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι -για άλλη μια φορά- ο ηγέτης της ομάδας του.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ είχε 25 πόντους (6/15 τρίποντα), 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ, αγγίζοντας το triple-double. Ο Καϊρί Ίρβινγκ τον ακολούθησε σε απόδοση, σκοράροντας 26 πόντους.

Luka Doncic leads the way for the @dallasmavs in their win against the Hawks!

Kyrie Irving: 26 PTS, 3 3PM

P.J. Washington: 19 PTS, 5 3PM pic.twitter.com/IRgkzJ0vzK

— NBA (@NBA) April 5, 2024