Ευχές του Ολυμπιακού στον Παπανικολάου για την γέννηση της κόρης του

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας τις τελευταίες ώρες, μετά τη γέννηση της κόρης του. Ευχές από την “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νέο μέλος έχει πλέον η οικογένεια του αρχηγού των Πειραιωτών, μιας και υποδέχθηκε ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Η διοίκηση του Ολυμπιακού του ευχήθηκε τα καλύτερα με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.//ΜΛ.

Η ανάρτηση:

🍼🩷 Congrats on your new arrival @K_pap16 ! May all the stars align to bring your growing family health and love! #OlympiacosBC pic.twitter.com/6Xq0DVmP9K

— OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) August 16, 2023