“Εξύμνησε” τον Αντετοκούνμπο η FIBA

Η Διεθνής Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης αποθέωσε τον Σούπερ Σταρ τον “Μπακς” ενόψει του Eurobasket 2022, αποκαλώντας τον μάλιστα Έλληνα Θεό, σε δημοσίευση που ανάρτησε στο Twitter, μέσω του επίσημου λογαριασμού της.

Η ΦΙΜΠΑ προετοιμάζει τον μπασκετικό κόσμο ενόψει του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου που “πλησιάζει”, δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μιλώντας μάλιστα με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον “Greek Freak”. Πιο συγκεκριμένα η ανάρτηση συνοδεύεται με μία λεζάντα που αναφέρει, ότι ο “Έλληνας Θεός ετοιμάζεται”. Το σύνολο του Ιτούδη θα προσπαθήσει να επαναφέρει την εθνική μας στο… βάθρο για πρώτη φορά μετά το 2009.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην Αθήνα μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στη “γαλανόλευκη” και είναι εν αναμονή της λήξης της προθεσμίας του NBA. Η κορυφαία λίγκα του κόσμου επιτρέπει στους αθλητές της να αρχίσουν να προπονούνται στις Εθνικές ομάδες από τις 4 Αυγούστου κι έπειτα. Η FIBA συμπληρώνει στην δημοσίευση της με την ερώτηση, “Πόσους πόντους μέσο όρο θα έχει ο Γιάννης στο Eurobasket”, συνδυάζοντας το με δύο φωτογραφίες του 27χρονου φόργουορντ.

Η ανάρτηση:

Greek God is loading 🇬🇷 ⏳

How many points will Giannis average at @EuroBasket? pic.twitter.com/NLeqYzt5lc

— FIBA (@FIBA) August 3, 2022