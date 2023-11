Εξετάζεται νέο φορμάτ για το NBA Draft

Ο Άνταμ Σίλβερ και οι συνεργάτες του φαίνεται να θέλουν να κάνουν διήμερο τον θεσμό επιλογής των νεαρών παικτών από τις ομάδες, ακόμη και το… 2024!

Το NBA εξετάζει το ενδεχόμενο να γίνει διήμερο το Draft, τόσο για τον πρώτο γύρο, όσο και για τον δεύτερο. Ο σκοπός για τον οποίο τίθεται αυτή η πρόταση είναι για να έχουν χρόνο οι ομάδες να μελετήσουν την ομάδα τους για το τι χρειάζονται. Μάλιστα, από 30 συλλόγους, σύντομα θα γίνουν 32, επομένως ο ανταγωνισμός αυξάνεται και οι επιλογές λιγοστεύουν, σύμφωνα με τον έγκριτο Σαμς Χαράνια.

Άρα, αυτό σημαίνει πως αν τα pick γίνονται – για παράδειγμα – την Δευτέρα, τότε εκείνη την ημέρα θα διεξαχθούν μονάχα οι επιλογές του πρώτου γύρου. Την Τρίτη, θα λάβουν χώρα αυτές του δεύτερου και έτσι ο χρόνος επιλογής και εξέτασης θα είναι περισσότερος για τις ομάδες.//ΓΚ

The concept has been increasingly discussed in recent meetings as team executives believe they could better utilize more time for both first and second rounds. https://t.co/t9Cwt2fJKr

