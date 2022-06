Έξαλλος με τους διαιτητές του δεύτερου τελικού ο Ουίλιαμς-Γκος

Την οργή του για τη διαιτησία του Game 2 της σειράς των τελικών του ισπανικού πρωταθλήματος κόντρα στην Μπαρτσελόνα εξέφρασε δημόσια ο Αμερικανός γκαρντ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Έντονα είναι τα παράπονα των δευτεραθλητών Ευρώπης για τα “σφυρίγματα” του δεύτερου τελικού στο “Παλάου Μπλαουγκράνα”. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 71-69 και έκανε το 1-1 στη σειρά, όμως οι Μαδριλένοι θεωρούν ότι υπήρξε εύνοια. Θέση για το ζήτημα πήρε, με τον πιο επίσημο τρόπο, ο Νάιτζελ Ουίλιαμς Γκος.

Αναλυτικά όσα έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα:

«Οι διαιτητές τους έδωσαν το παιχνίδι ξανά. Απίστευτο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αφήστε τις ομάδες να αποφασίζουν (παίζοντας) ποιος κερδίζει και ποιος χάνει».

Η ανάρτησή του:

Refs give them the game again… unbelievable. I don’t understand this at all! Let the teams decide who wins and loses!!!

— Nigel Williams-Goss (@NigelWG5) June 15, 2022