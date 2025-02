Στον “αέρα” τα εισιτήρια για το Final Four

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το ιστορικό Final Four της Euroleague, που μετακομίζει στο Άμπου Ντάμπι, στη συμπλήρωση των 25 χρόνων της διοργάνωσης. Από σήμερα (26/2) όλοι οι φίλαθλοι μπορούν να κλείσουν μία θέση στην “Etihad Arena”, για να παρακολουθήσουν από κοντά το ποιος θα αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης για το 2025, ωστόσο το σύστημα αντιμετωπίζει δυσκολίες, καθώς η ζήτηση για τα εισιτήρια είναι πολύ μεγάλη.

Οι ξεκινούν από τα 299 ευρώ συνολικά για τέσσερα παιχνίδια του Final Four, δηλαδή δυο ημιτελικούς, μικρό και μεγάλο τελικό, κάτι που σημαίνει ότι κοστολογείται κάτι παραπάνω από 74 ευρώ το ματς και φτάνουν μέχρι τα 187 ευρώ ανά παιχνίδι, δηλαδή 749 σύνολο για τα τέσσερα ματς. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους φιλάθλους να αγοράσουν VIP πακέτα που θα περιλαμβάνουν εισιτήρια και διαμονή σε ξενοδοχείο. Εκεί βέβαια η τιμή ξεφεύγει, αφού ξεκινάει από τα 1.199 ευρώ για τα τέσσερα παιχνίδια και φτάνει μέχρι και τα 3.799 ευρώ, αν πρόκειται για θέσεις δίπλα στο παρκέ.

