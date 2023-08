Πήραν “δυάρι” οι Χόρνετς | Νέα δεδομένα για Μίχαϊλιουκ-Παναθηναϊκό

Η ομάδα από τη Σάρλοτ συμφώνησε με τον Αρ Τζέι Χάντερ και ενισχύθηκε στη θέση του σούτινγκ γκαρντ, εξαλείφοντας έτσι τις ελπίδες του Ουκρανού γκαρντ/φόργουορντ να παραμείνει στο “Spectrum Center”.

Πιο συγκεκριμένα, οι Χόρνετς τα βρήκαν σε όλα με τον πρώην παίκτη των Μπόστον Σέλτικς, όπως ανέφερε ο έγκυρος Αμερικανός δημοσιογράφος, Κρις Χέινς. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδας της Βόρειας Καρολίνα ουσιαστικά έκλεισε τις θέσεις των γκαρντ, τουλάχιστον στο βασικό ροτέισον. Αυτό σημαίνει πως… χάθηκε άλλο ένα υποψήφιο συμβόλαιο για τον Σβι Μίχαϊλιουκ.

Ο διεθνής Ουκρανός παραμένει στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, ωστόσο συνεχίζει να περιμένει το NBA. Ο Εργκίν Αταμάν δεν έχει πρόβλημα να κάνει μερικές ημέρες (ή και 2-3 εβδομάδες) υπομονή, ώστε να καταφέρει να τον ντύσει στα πράσινα. Ο 26χρονος φημολογείται πως έχει πρόταση από τους Σέλτικς, ωστόσο αυτή πιθανότατα δεν τον ικανοποιεί σε όλα τα επίπεδα. Το σίγουρο είναι πως αν και όταν αποφασίσει να αποχωρήσει από το NBA, το “τριφύλλι” θα τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες και ένα… πλουσιοπάροχο συμβόλαιο.//Α.

Το δημοσίευμα:

Free agent guard R.J. Hunter has reached an agreement with the Charlotte Hornets, his agent Daniel Hazan of @hazansportsmgmt tells @NBAonTNT, @BleacherReport.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 5, 2023