Ολυμπιακός με τη Μπαρτσελόνα | Ο Παναθηναϊκός… περιμένει

Ολοκληρώθηκε η 34η αγωνιστική της φετινής Euroleague και πλέον γνωρίζουμε κάποια ζευγάρια των playoffs, ενώ πολλά θα ξεκαθαρίσουν και στα Play In, τα οποία εκκινούν σε λίγες μέρες.

Ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Μπαρτσελόνα, καθώς τερμάτισε 4ος στην κατάταξη, ενώ το άλλο ζευγάρι των προημιτελικών είναι αυτό ανάμεσα στη Μονακό και τη Φενέρμπαχτσε.

Από εκεί και πέρα η Ρεάλ Μαδρίτης θα μάθει τον αντίπαλο της στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι του γύρου των Play In (δηλαδή θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο από το ζευγάρι Μακάμπι-Μπασκόνια και τον νικητή από το Εφές-Βίρτους), ενώ ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπασκόνια.

Αν υποθέσουμε πως οι δύο αιώνιοι του ελληνικού μπάσκετ, προκριθούν στο Final-4, τότε μπορούν να συναντηθούν μόνο στον τελικό της διοργάνωσης.//ΔΜ

Δείτε αναλυτικά:

Play In

A: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπασκόνια

B: Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια

C: Ηττημένος A – Νικητής B

Playoffs

Ρεάλ Μαδρίτης – Νικητής C

Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ ή Μπασκόνια

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

Μονακό – Φενερμπαχτσέ

The Play-In Showdown will decide the 2 remaining teams for the playoffs!

Who you got? I #EveryGameMatters pic.twitter.com/MYpbUja525

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 12, 2024