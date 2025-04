Ο Σλούκας ξεπέρασε τους 4.000 πόντους

Στην 421η εμφάνισή του στηΝ EuroLeague, το βράδυ της Τρίτης (22/4) απέναντι στην Αναντολού Εφές για το Game 1 των playoffs, ο Κώστας Σλούκας έγραψε ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα στην μεγάλη καριέρα του.

Ο Έλληνας γκαρντ του Παναθηναϊκού ξεπέρασε τους 4000 πόντους στη διοργάνωση, στην οποία είναι 8ος σκόρερ πίσω από Βέσελι, Μίροτιτς, Ναβάρο, Γιουλ, Σπανούλη, Ντε Κόλο και Τζέιμς.//Λ.

𝐍𝐄𝐖 𝐌𝐈𝐋𝐄𝐒𝐓𝐎𝐍𝐄: 𝐔𝐍𝐋𝐎𝐂𝐊𝐄𝐃 🤯



History made! @kos_slou



Our captain just joined one of the EuroLeague’s most elite clubs, surpassing 4.000 career points!



Leading with heart, scoring with soul!



Hats off! 🙌💚