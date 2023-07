Ο Λι συνεχίζει την καριέρα του στη Βιλερμπάν

Κάτοικος Γαλλίας θα είναι από αυτή την σεζόν ο βραχύσωμος γκάρντ που αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό την σεζόν που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με δημοσίευμα του “basketnews.com” και του Ντονάτας Ουρμπόνας.

Οι “πράσινοι” επέλεξαν να μην ενεργοποιήσουν την οψιόν για παραμονή του Πάρις Λι και πλέον είναι ελεύθερος να διαλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο 28χρονος πόιντ ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα από τη Λυών και θα συνεχίσει στο γαλλικό πρωτάθλημα. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε 33 φορές στην Euroleague με τον Παναθηναϊκό και είχε μ.ο 9.1 πόντους, και 3.1 ασίστ.//Σ.

Το δημοσίευμα:

