Ο εντυπωσιακός Τζόουνς στην κορυφή του Top-10 | Διπλή παρουσία του “μαέστρου” Τζέιμς

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν αμφότεροι να κερδίσουν στο κλείσιμο της “διαβολοβδομάδας”, ενώ δεν κατάφεραν να έχουν και κάποιο παίκτη τους στο Top-10 της εν λόγω αγωνιστικής. Στην κορυφή των δέκα πιο εντυπωσιακών φάσεων βρίσκεται ο Ταϊρίκ Τζόουνς που κάρφωσε εμφατικά στο καλάθι της Μπάγερν, μετά την εξαιρετική πάσα άλεϊ-ουπ του Κάρλικ Τζόουνς.

Στην δεύτερη θέση εντοπίζεται ο “μάγος” Ντε Κολό, για την εξωπραγματική no-look πάσα που έδωσε στον Λάιτι, ο οποίος βρισκόταν ολομόναχος στην γωνία για να πετύχει το τρίποντο, με την κορυφαία τριάδα πλαισιώνει το εντυπωσιακό σουτ που πέτυχε ο Τονούτ μετά την επαναφορά του Μπολμάρο ενώ απέμενε μόλις ένα δευτερόλεπτο.

Αξίζει να αναφερθεί και ο Μάικ Τζέιμς που πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο “Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας”, ολοκληρώνοντας το ματς με double-doube, έχοντας 12 ασίστ, εκ των οποίων οι δύο τοποθετήθηκαν στο Top-10 του 32ου γύρου της Λίγκας (7η και 5η θέση).//ΝΓ.

Δείτε το βίντεο:

It's been thrilling action in Round 32⚡️



You don’t want to miss these Top 10 plays with @NBABeau on the mic!🎙️



Top Plays of the Round I @TurkishAirlines pic.twitter.com/4quIkPlrxz