Νέος CEO της Euroleague ο Μοτιεγιούνας

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την αντικατάσταση του Μάρσαλ Γκλίκμαν στη θέση του διευθύνοντα συμβούλου.

Από τη διοίκηση της Ζαλγκίρις Κάουνας σε αυτήν της Euroleague βρίσκεται από σήμερα (15/06) ο Παούλιους Μοτιεγιούνας. Ο Λιθουανός παράγοντας αναλαμβάνει πλέον την ευθύνη ολόκληρης της διοργάνωσης, με στόχο την βελτίωση της εικόνας της σε αγωνιστικό, οικονομικό αλλά και εμπορικό επίπεδο. Παράλληλα, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα συνεχίζει κανονικά στη θέση του προέδρου.//Α.

Η ανακοίνωση:

