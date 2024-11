Μυθικός Ομπστ έσπασε το ρεκόρ τριπόντων στην ιστορία της EuroLeague (video)

Η τρομερή Μπάγερν διαλύει αυτήν την ώρα την Μπαρτσελόνα στην “SAP Arena” και η βραδιά έχει έναν αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή.

Ο Αντρέας Όμπστ πήρε φωτιά και έγραψε ιστορία, πετυχαίνοντας το 11ο τρίποντό του στην 16η προσπάθειά του στο τελευταίο λεπτό του αγώνα και ξεπερνώντας τα 10 που είχαν ο Σέιν Λάρκιν (δύο φορές) και ο Άντριου Γκάουντλοκ, για να καταγράψει την υψηλότερη επίδοση όλων των εποχών στην EuroLeague.

𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗-𝗠𝗔𝗡🎯



Andreas Obst just tied the all-time EuroLeague record for three-pointers in a single game (10)🚨



And we're still in the third quarter👀#EveryGameMatters pic.twitter.com/QhxgWd6xPW