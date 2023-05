MVP του Final-4 ο Ταβάρες!

Ο σπουδαίος ψηλός της Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της τελικής φάσης της Euroleague, χάρη στις εξαιρετικές του εμφανίσεις στον ημιτελικό και τον τελικό.

Ο Έντι Ταβάρες αναδείχθηκε MVP του Final-4, μετά και τους 13 πόντους, τα 10 ριμπάουντ και τις 2 ασίστ κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο διεθνής σέντερ είχε πραγματοποιήσει μία αντίστοιχου επιπέδου εμφάνιση και κόντρα στην Μπαρτσελόνα την Παρασκευή (21/05).//Α.

The MVP of #F4GLORY 2022-23 is @waltertavares22 🏆

Absolutely outstanding for @RMBaloncesto in Kaunas 👏 pic.twitter.com/pN5yYYEO0d

