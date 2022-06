Μεταγραφές με… φόντο το F4 η Μονακό (video)

Παρότι η Φενέρμπαχτσε φερόταν να έχει τον πρώτο λόγο για τον Έλι Οκόμπο, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς μπήκε “σφήνα” για τα καλά και φαίνεται να τον… αγκαλιάζει, εμπλουτίζοντας την περιφέρειά της.

Στην πρώτη του σεζόν στην Ευρωλίγκα και με τη φανέλα του αντίπαλου δέοντος στη Γαλλία, της Βιλερμπάν, σημείωσε 14.5 πόντους (51.5% διπ., 36,8% τριπ.), 2.8 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ και 13.5 στην αξιολόγηση σε 27 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, όντας ο 6ος καλύτερος παίκτης και από τους κορυφαίους σκόρερ στη διοργάνωση. Ρεκόρ καριέρας με 35 πόντους σημείωσε απέναντι στον Παναθηναϊκό στις 29/10/21 στο ΟΑΚΑ.

Μέχρι στιγμής, αρκετοί σύλλογοι “ερίζουν” στα… πόδια του, όμως η Μονακό παρουσιάζεται έτοιμη για το “μπαμ” σύμφωνα με τον έγκυρο Λιθουανό δημοσιογράφο, Ντονάτας Ουρμπόνας και το BasketNews.com. Επιπρόσθετα, ο Τζον Μπράουν θεωρείται “κλεισμένος”, υπήρξαν σοβαρές επαφές με τον πρωταθλητή στη VTB με τη Ζενίτ, Τζόρνταν Λόιντ, ενώ “αγγίζει” και τον βελτιωμένο στην Ευρώπη σε σχέση με το ΝΒΑ, Τζάρον Μπλοσομγκέιμ.

Το δημοσίευμα για τον Οκόμπο:

One of the top EuroLeague scorers Elie Okobo is expected to continue his career in AS Monaco, per sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) June 9, 2022