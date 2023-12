Με Γκραντ το Τop-10 του Νοεμβρίου της Euroleague (video)

Η τάπα του Αμερικανού γκαρντ βρίσκεται στη τρίτη θέση των δέκα κορυφαίων φάσεων του Νοεμβρίου στην Euroleague. Στην κορυφή βρίσκεται η “μαγική” συνεργασία του Σέρχι Ροντρίγκεζ με τον Πουαριέ.

Η Euroleague έβγαλε στο “φως”, τις δέκα καλύτερες φάσεις του Νοεμβρίου, με την κορυφή να ανήκει στην απίθανη συνεργασία ανάμεσα στους παίκτες των πρωταθλητών Ευρώπης που κατέληξε στο… εκκωφαντικό κάρφωμα του Πουαριέ κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Στη τρίτη θέση βρίσκεται στην τάπα του Τζέριαν Γκραντ από τον αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια που οι “πράσινοι” πήραν μια σπουδαία νίκη στο ΟΑΚΑ.//ΓΓ.

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 8, 2023