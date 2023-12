Κουκλάκια για… καλό σκοπό πετάχτηκαν από την Παρτίζαν (video)

Ο κόσμος της σερβικής ομάδας πέταξε αμέτρητα λούτρινα λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια, με τους υπεύθυνους της οικοδέσποινας ομάδας να τα συλλέγουν για να τα προσφέρουν σε φιλανθρωπικές ενέργειες.

Το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι εδώ και έχει μπει για… τα καλά στο κόσμο του μπάσκετ. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φιλοξενεί εκείνη του Λούκα Μπάνκι στην “Stark Arena”, για τις ανάγκες της 17ης αγωνιστικής της Euroleague. Στην εν λόγω αναμέτρηση, οι φίλοι της Παρτίζαν πέταξαν αμέτρητα κουκλάκια στον αέρα, με στόχο να προσγειωθούν στο παρκέ.

Δεκάδες άνθρωποι της οικοδέσποινας ομάδας εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο, μαζεύοντας σε σακούλες τα λούτρινα παιχνίδια, με σκοπό να τα δωρίσουν σε φιλανθρωπικές διοργανώσεις, ως δώρα σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδάκια. Έτσι, οι “Παρτιζάνοι” ήθελαν να σιγουρευτούν πως θα φτιάξουν έστω και ελάχιστα την διάθεση των μικρών τους φίλων – και όχι μόνο εννοείται – μέσα στις τόσο γιορτινές ημέρες.//ΓΚ.

Δείτε παρακάτω την υπέροχη κίνηση της σερβικής ομάδας:

IT'S RAINING TOYS IN THE ŠTARK ARENA 😍👏

A very special @PartizanBC anthem edition with the fans donating toys to charity 💯#EveryGameMatters pic.twitter.com/VuiT8K4NTX

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 28, 2023