Η Παρί ανακοίνωσε τον Λαμάρ Στίβενς

Η Παρί μετά τις αποχωρήσεις των Σορτς, Γουόρντ και του προπονητή της Τιάγκο Σπλίτερ, προχωράει στην ανοικοδόμηση του ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε την απόκτηση του Λαμάρ Στίβενς.

Ο 27χρονος φόργουορντ αγωνίστηκε τα τελευταία δύο χρόνια στους Γκρίζλις ενώ τα πέντε του χρόνια στο NBA είχε μέσο όρο 5.6 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 0.6 ασίστ.

