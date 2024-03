Γιαννακόπουλος: «Δεν μας εκφράζει το “refuse to lose”, θέλουμε να μάθουμε να χάνουμε»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τοποθετήθηκε επίσημα περίπου ένα 24ώρο μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο “Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας”, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παραδέχθηκε την ανωτερότητα των Πειραιωτών, η οποία τους οδήγησε στη νίκη στο ντέρμπι. Παράλληλα, είπε ότι δεν εκφράζει το “τριφύλλι” η νοοτροπία “refuse to lose” (σ.σ. αρνείσαι να χάσεις) αλλά προτιμά να «μάθει να χάνει, ώστε να μπορεί να κερδίζει συνεχώς». Μάλιστα, δεν παρέλειψε να τονίσει ότι τη συγκεκριμένη νοοτροπία την έμαθαν στους πράσινους ο πατέρας του, Παύλος, αλλά και ο θείος του, Θανάσης.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Όταν κάποια/ κάποιες φορά θα χάσεις και δίκαια, οφείλεις να το αποδέχεσαι αλλά και να το αναγνωρίζεις δημόσια… Όπως επίσης όταν σε ευνοούν (ΠΑΟ – Άρης).

Είναι ο μόνος τρόπος να έχει αξία ο λόγος σου και τα παράπονά σου όταν πραγματικά αδικείσαι, αλλά και ο μόνος τρόπος να διαφοροποιηθείς από τον οποιονδήποτε γραφικό που πάντα θα φωνάζει όταν χάνει.

Εμάς δεν μας εκφράζει το refuse to lose του Ολυμπιακού… Εμάς μας εκφράζει το you need to learn how to lose, so you can constantly win, που μας έμαθε ο Παύλος και ο Θανάσης.

Τα καλύτερα είναι μπροστά μας».